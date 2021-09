Cronaca, tabellino e pagelle dell’incontro Shakhtar-Inter valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions

Brutta Inter a Kiev, uno 0-0 a dir poco deludente contro lo Shakhtar di De Zerbi. E così la strada verso gli ottavi resta in salita. Senza uno Skriniar monumentale probabilmente la squadra di Inzaghi, un po’ in confusione, avrebbe anche perso. In Champions, in gare così importanti, non può bastare il compitino. Ora servirà un immediato riscatto sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Pagelle e tabellino Shakhtar-Inter: promossi e bocciati

TOP

Skriniar

FLOP

Lautaro, Dzeko, Dumfries, Vecino, Brozovic, Dimarco, Calhanoglu

TABELLINO

SHAKHTAR-INTER 0-0

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvijenko, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Solomon, Alan Patrick, Pedrinho; Traore (11′ Tete). All.: De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vecino, Brozovic, Barella, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: S.Inzaghi

ARBITRO: Kovacs (Rom)

VAR: Fritz (Ger)

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE: 3′ recupero pt