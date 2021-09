Inter, UFFICIALE bilancio 2020/2021: perdita di 245 milioni

By

Approvata l’analisi di bilancio dell’Inter relativa al 2020/2021 che segna un segno negativo di 245,6 milioni di euro. Trend in crescita per la stagione in corso

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter comunica di aver concluso ed approvato l’analisi di bilancio relativa alla stagione sportiva 2020/2021. Si attende ulteriore approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti entro la fine del mese di ottobre. “L’esercizio 2020/2021 è stato significativamente impattato, per la sua intera durata, dalle conseguenze sul contesto socio-economico, nel nostro paese e a livello globale, della pandemia da Covid-19 e delle misure necessarie a mettere in sicurezza la salute pubblica e le attività produttive. In tale contesto, i ricavi consolidati si sono attestati a 364,7 milioni di euro. L’esercizio ha registrato una perdita pari a € 245,6 milioni, a cui hanno principalmente contribuito l’azzeramento degli introiti da gara derivante dalla chiusura degli stadi (dato che si confronta con il 2020 quando le chiusure erano iniziate nei primi giorni di marzo), le riduzioni contrattuali degli sponsor dovute all’impossibilità di erogare benefit da parte della Società e la liquidazione di rapporti di natura sportiva”.

Inter, buone prospettive future di bilancio

Secondo quanto si apprende ancora dal comunicato, l’Inter si è prefissata due importanti obiettivi di assestamento da raggiungere per l’annata in corso: il raggiungimento di una stabilità finanziaria e il mantenimento della competitività della squadra. Si legge infatti: “Le operazioni del mercato estivo genereranno un impatto economico positivo nel percorso verso la sostenibilità. L’arrivo di giocatori di esperienza internazionale e il rientro di talenti del vivaio ha l’obiettivo di mantenere elevata la performance sportiva. La strategia della Società è concentrata sul monitoraggio dei costi, con l’obiettivo di adattare tempestivamente il business al mutevole contesto di riferimento, continuando ad investire adeguate risorse nel percorso di evoluzione e crescita del Club. Un importante risultato è stato già conseguito con il significativo incremento del valore delle sponsorizzazioni. L’ingresso di Socios.com e DigitalBits e l’upgrade di posizionamento di Lenovo attestano la continua crescita dell’appeal del Club a livello globale. Nell’attesa di ritornare al più presto alla piena capienza, la riapertura degli stadi garantirà al Club di avere di nuovo accesso a una imprescindibile fonte di ricavi. Queste azioni consentiranno di ridurre significativamente le perdite del Gruppo per la stagione 2021-2022”.