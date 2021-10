Serena: “Ripetersi senza Lukaku, Hakimi ed Eriksen penso sia difficile”

Inter, l’ex calciatore Aldo Serena ha indicato le sue favorite per la vittoria finale dello scudetto

L’ex attaccante di Inter, Juventus, Milan e Torino, per citarne solo alcune, Aldo Serena, ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto intervistato da JuventusNews24 . L’ex giocatore basandosi sulle prime sei giornate di campionato e anche sui possibili scenari futuri, ha voluto indicare Napoli e Milan come le sue due favorite per la vittoria finale. Queste le sue dichiarazioni in merito: “La squadra di Spalletti ha le caratteristiche per giocarsela fino in fondo, così come i rossoneri che, uscendo dalla Champions, potrebbero puntare tutto sul campionato”.

Per quanto riguarda le altre due pretendenti più accreditate a inizio stagione cioè le due nemiche storiche Inter e Juventus ha spiegato: “Ripetersi senza Lukaku, Hakimi ed Eriksen penso sia difficile. E anche i bianconeri sono un po’ indietro: stanno ricostruendo e l’inizio di stagione è stato deficitario”. Ora tocca a Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri il compito di invertire il pronostico dell’ex calciatore.