Juve e Barcellona ko: ingaggio più basso per arrivare all’Inter

C’è un attaccante in Premier League che sembra ormai avere il destino segnato. Si tratta di Alexandre Lacazette che lascerà l’Arsenal. In Italia ci pensa anche l’Inter

Il mercato dei futuri parametri zero resta molto interessante. Sono infatti molti i profili che potrebbero far comodo low cost alle big di Serie A, Inter compresa. Tra questi spicca Alexandre Lacazette, centravanti francese dell’Arsenal che sembra sempre più lontano da un rinnovo contrattuale. Dalla Francia ‘Le10sport’ sottolinea di fatti come l’ex Lione abbia deciso di andare via dall’Arsenal a zero, senza quindi andare a prolungare per cercare una nuova avventura europea. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Lacazette in uscita dall’Arsenal: la strategia per battere la concorrenza

L’Inter dal canto suo è sempre attenta a questo tipo di situazioni, come fatto la scorsa estate con Calhanoglu, e in più un attaccante potrebbe far comodo ad Inzaghi. Nello specifico lo stesso Lacazette potrebbe offrirsi al club meneghino che può farci un pensierino ma solo con l’addio di Alexis Sanchez, che ha un ingaggio molto importante a bilancio.

A tal proposito per provare ad intavolare una trattativa servirebbe anche un abbassamento dello stipendio da parte dello stesso centravanti francese rispetto ai 9 milioni di euro annui attuali. Così facendo l’Inter andrebbe a battere la concorrenza di Juventus e Barcellona.