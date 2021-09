Inter, Dumfries incanta e accende il mercato: proposta inaspettata

La grande crescita di Denzel Dumfries sta impreziosendo l’inizio di stagione ma rischia anche di attirare l’attenzione di altri top club. Spunta uno scambio con una big

L’ultima estate interista era stata caratterizzata dai tanti addii illustri: da Conte a Lukaku passando per Hakimi. Sembrava quindi molto complicato andare a sostituire nel modo giusto tasselli così importanti, ma Marotta e soci ci sono ampiamente riusciti. L’attacco gira bene, Inzaghi sta facendo un gran lavoro e soprattutto a destra Denzel Dumfries ha iniziato ad innestare le marce più alte, offrendo prestazioni sempre più convincenti. L’esterno olandese infatti è già entrato nel cuore dei tifosi, offrendo una grande mano in fase offensiva, soprattutto nelle vesti di assist-man, proprio come l’illustre predecessore. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Dumfries incanta e attira l’attenzione del Bayern: idea di scambio

Progressione, velocità, qualità tecnica in corsa e capacità di fornire assist sono le migliori qualità di Dumfries che ha ancora ampi margini di crescita alla corte di Inzaghi. Miglioramenti costanti che potrebbero anche riaccendere su di lui i riflettori del calciomercato.

Nello specifico va tenuto d’occhio il Bayern Monaco, che lo voleva già in estate prima dell’approdo a Milano. Ora i bavaresi potrebbero addirittura riprovarci già a gennaio con una proposta da da 25-28 milioni di euro più il cartellino di Corentin Tolisso, in scadenza a giugno e spesso accostato ai nerazzurri oltre che alla Juventus. L’Inter però dal canto suo non se ne priverà di certo a stagione in corsa.