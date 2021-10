Inter: il calciomercato è terminato da un pezzo ma i nerazzurri continuano a rinforzarsi. Nuovo volto in dirigenza pronto ad agire subito

Nuovo acquisto per l’Inter, ma non per il gruppo squadra. Questa volta è la dirigenza dei nerazzurri a rinforzarsi. La ‘Beneamata’ ha infatti un nuovo direttore finanziario, si tratta di Andrea Accinelli. In carriera ha accumulato varie esperienze manageriali in settori ben diversi fra loro.

Il suo ruolo sarà quello di lavorare in un’area delicata nella quale al vertice si trova attualmente l’ad Alessandro Antonello. Non è arrivata ancora l’ufficialità che, comunque, dovrebbe giungere presto. Di sicuro Accinelli sarà operativo fin da subito.