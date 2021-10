Inter: l’ex attaccante dei nerazzurri Ventola si esprime sul lavoro compiuto fino ad ora da Simone Inzaghi come allenatore della Beneamata

Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, si è espresso ai microfoni di ‘Tuttosport’ sul lavoro compiuto fino a qui dell’attuale allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi e sui giocatori arrivati alla ‘Beneamata’ per sostituire Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Le sue parole:

“L’Inter c’è per lo scudetto, è la favorita. La mentalità acquisita dopo l’anno scorso è vincente. Non ho dubbi poi che i nuovi innesti sostituiscano bene Lukaku e Hakimi. In Champions League adesso sei invece in una situazione non facile mentalmente. Devi vincere per forza. Inzaghi mi piace molto, sta dimostrando di essere un allenatore da Inter. Ha mantenuto alcune peculiarità della squadra di Conte, mettendoci però del suo”.