Cagliari da salvare, Mazzarri bussa alla porta dell’Inter

Il Cagliari è ultimo in classifica e Giulini vuole regalare qualche rinforzo a Mazzarri che scruta un elemento in casa Inter

Spento e fuori forma: questo il Cagliari che ha subìto una trasformazione radicale in questo inizio di stagione rispetto a quelle passate. Per ridestare il gruppo dalle funeste sorti cui sta andando incontro, il patron Giulini ha promesso a Mazzarri qualche rinforzo in più a gennaio. Al tecnico toscano servirebbe non soltanto qualità ma anche esperienza, così ha puntato D’Ambrosio dell’Inter. Il calciatore, un po’ ai margini del progetto, ha però il contratto in scadenza a giugno 2022 e, vista l’urgenza, questo comporterebbe un trasferimento dietro compenso invece che a paramentro zero ed una eventuale firma per due anni e mezzo. Da valutare se i nerazzurri siano intenzionati a privarsene a stagione in corso, correndo qualche rischio di troppo considerati i numerosi impegni e la necessità di fare turnover abbastanza di frequente.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter resta un blocco unico: lo dimostra… Un autogrill

Calciomercato Inter, via D’Ambrosio al Cagliari ma niente scambio

L’ipotesi di cedere D’Ambrosio al Cagliari per Nahitan Nandez, obiettivo estivo dell’Inter, in una operazione di scambio più compenso non è affatto un azzardo. Anzi, verrebbe quasi logico da pensare. Il problema, tuttavia, risiede nel fatto che il club sardo non sarebbe disposto a riaprire la trattativa coi nerazzurri per il calciatore uruguaiano.