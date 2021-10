Calciomercato Inter, rispunta Bayindir: le ultime dalla Turchia

L’alternativa ad Onana come sostituto di Handanovic è Bayindir del Fenerbahce ma il club tace, su di lui ci sono altre tre pretendenti

In seguito alle recenti prestazioni di Samir Handanovic in campionato che hanno disatteso le aspettative e hanno innescato diverse lamentele, l’Inter si è attivata nel ricercare un degno erede che possa prendere il suo posto già dalla prossima stagione. L’obiettivo principale resta Andre Onana dell’Ajax, del quale si parla già da tempo. A seguire, però, è fuoriuscito nuovamente il nome di Altay Bayindir di proprietà del Fenerbahce. Su di lui non solo l’Inter ma anche Newcastle, Lille e proprio l’Ajax. Al momento, riporta una testata turca, non sono giunte offerte ufficiali ma sono alte le probabilità che il calciatore possa lasciare il Fenerbahce già da gennaio, con certezza a giugno. La dirigenza del club non si è ancora esposta a riguardo, ma di certo non vorrà privarsi del portiere per meno di 20 milioni di euro.

Calciomercato, Bayindir all’Inter come seconda scelta

Qualora l’affare Onana in sostituzione di Handanovic non si concretizzasse entro giugno, la dirigenza dell’Inter è costretta a doversi muovere verso il portiere Bayindir del Fenerbahce. Il portiere turco classe 1998, già accostato in precedenza ai nerazzurri, ha finora collezionato 8 presenze in campionato subendo 6 reti e realizzando 3 clean sheet. Un discreto biglietto da visita per un club blasonato come l’Inter e fortemente intenzionato a fare bella figura nelle competizioni internazionali.