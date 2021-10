L’Inter ha trovato in Dzeko una ottima soluzione per sopperire alla partenza di Lukaku anche se potrebbe servire anche un’altra prima punta

Suggestione in attacco per l’Inter, che nonostante un reparto ricco di talento e gol necessita probabilmente di un’altra prima punta di ruolo. L’unico 9 alla corte di Inzaghi è infatti Edin Dzeko, mentre Lautaro Martinez, Correa e Sanchez sono tutti attaccanti, seppur prolifici, ma con caratteristiche molto differenti. A gennaio, alle giuste condizioni, potrebbe dunque arrivare un altro centravanti anche se non sarà semplice. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Bocciato da Allegri: all’Inter con uno scambio choc

LEGGI ANCHE >>> Sanchez, aria di addio: il bilancio dei suoi due anni all’Inter

Calciomercato Inter, Cavani chiuso da Ronaldo: candidatura per l’attacco

Fari puntati nelle prossime settimane sul destino di Edinson Cavani, rimasto a Manchester nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma per ora oscurato proprio dall’ingombrante presenza del fenomeno portoghese. L’uruguaiano con CR7 ha perso posizioni allo United, è in scadenza e tramite suoi agenti può proporsi all’Inter a gennaio come alternativa a Sanchez, troppo spesso infortunato.

LEGGI ANCHE >>> Sfida al Milan per il ‘giustiziere’ del Barcellona: clausola choc

Il ‘Matador’ preferirebbe i nerazzurri alla Juventus visti i trascorsi in quel di Napoli. Non mancano però i punti negativi. Cavani è in età avanzata come Sanchez e con un ingaggio altissimo, motivo per cui l’Inter non prenderebbe in considerazione la cosa, nonostante gli ottimi rapporti con il club inglese darebbero la possibilità di prenderlo quasi a zero con mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.