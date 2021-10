Calciomercato Inter, niente rinnovo: Raiola lo ‘porta’ a zero

Nelle ultime settimane nella scuderia di Mino Raiola è entrato un altro calciatore molto interessante, con il contratto in scadenza nel 2022. Suggestione Inter

Il mercato dei futuri parametri zero continua ad attirare parecchio l’Inter. Non mancano profili interessanti tra i calciatori in scadenza contrattuale a giugno 2022. Tra questi anche Noussair Mazraoui, esterno marocchino dell’Ajax autore di un grande avvio di stagione con ben 4 gol e tre assist fino a questo momento. Stando a quanto sottolineato da ‘Calciomercato.it’, lo stesso calciatore ha manifestato l’intenzione di partire a parametro zero a fine stagione. Marzaoui non è dunque intenzionato a rinnovare il proprio rapporto con i lancieri. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Mazraoui nella scuderia di Raiola: soluzione low cost

Ad alimentare ulteriormente le voci su un addio di Marzaoui c’è anche la presenza di un nuovo procuratore per il ragazzo. L’esterno marocchino, da qualche settimana, è infatti entrato nella scuderia del super agente italo-olandese Mino Raiola.

Il rinnovo si complica, e dopo aver rispedito al mittente possibili proposte di club inglesi e francesi la scorsa estate, Marzaoui viene tenuto d’occhio con attenzione da big italiane come Juventus, Roma e Milan. Lo stesso Raiola però a costo zero potrebbe offrirlo anche alla stessa Inter a cui farebbe comodo un laterale in più.