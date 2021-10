Scamacca è tornato il nome forte per il ruolo di vice Dzeko, con l’Inter che pensa di acquistarlo nel calciomercato di gennaio. Su di lui anche Juve e Fiorentina

Rispondiamo subito alla domanda: no, Scamacca non è da Inter. Magari non lo sarà mai, però in giro non ci sono grandi alternative per il ruolo di vice Dzeko. Non ci sono per club come l’Inter, tutti in Italia e moltissimi in Europa, che anche a gennaio saranno costretti a muoversi sul calciomercato senza avere un euro in tasca. Gli attaccanti forti costano e non te li danno nel bel mezzo della stagione, dunque ci si dovrà accontentare. A Scamacca manca la testa, sostiene chi lo conosce bene, non i mezzi tecnici e fisici per dire la sua in squadre importanti, per questo scommettere su di lui non sarebbe sbagliato. Certo, il Sassuolo non lo regalerà (può aprire al prestito con diritto, un diritto in qualche modo certo come è stato per Sensi e Politano) e quindi non sarebbe una scommessa a due soldi.