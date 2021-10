Dall’Argentina: Lautaro ko | Adesso l’Inter è in ansia

Radio La Red, emittente radiofonica argentina, diffonde la notizia dell’infortunio di Lautaro Martinez in Nazionale.

Sono momenti di apprensione in casa Inter a seguito della notizia che rimbalza dall’Argentina. Secondo quanto riporta l’emittente radiofonica argentina, Radio La Red, Lautaro Martinez abbandonato la sessione di allenamento odierna a causa di un risentimento muscolare. Il Toro non sarà in campo per la gara di stanotte contro il Paraguay. Dalla Pinetina, si attendono news riguardanti le condizioni di Lautaro per capire l’entità dell’infortunio ed eventualmente i tempi di recuepero.

🎙️ ⚽ #DeUna | #SelecciónArgentina Lautaro Martínez sufrió una molestia muscular y es probable que no juegue esta noche. Joaquín Correa sería el reemplazante. 🗣️ Informa @GustavoYarroch pic.twitter.com/AlFAlxhfxV — Radio La Red AM 910 (@radiolared) October 7, 2021

Lautaro ko, spazio a Correa dal 1′ in Argentina-Paraguay

Sarà Joaquin Correa, dunque, il prescelto dal ct Scaloni per l’attacco. Stanotte, infatti, la Seleccion affronterà il Paraguay nella gara valida alle qualificazioni per i Mondiali in Qatar 2022. Il Tucu, che in Nazionale ha collezionato 10 gare e 3 gol, sarà in tandem con Lionel Messi nel match di stanotte alle ore 3 italiane. Potrebbe essere un’opportunità per ritrovare il feeling con la rete dopo l’inizio scoppiettante in maglia nerazzurra. Reduce dall’infortunio patito nel match contro il Bologna in campionato, a Reggio Emilia non ha brillato.

Giovanni Parisio