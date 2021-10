Brozovic, finalmente si discute il rinnovo: incontro giovedì prossimo

Buone notizie in casa Inter dopo diverso tempo d’attesa: Marcelo Brozovic è pronto a firmare il rinnovo

La trattativa per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic con l’Inter era nell’aria già da tempo ma né la dirigenza nerazzurra né l’entourage del calciatore avevano fatto trapelare dettagli su come e quando sarebbe andata in porto. Così nel frattempo prendevano sempre più piede le voci di un interessamento da parte di club esteri, pronti a cogliere la palla la balzo al momento giusto. Finalmente questa voci potranno essere del tutto smentite il prossimo giovedì, quando le parti si riuniranno di persona per fare le ultime considerazioni prima della eventuale firma.

I dettagli del rinnovo di Brozovic con l’Inter

Non è detto che la firma giunga già dal primo vero colloquio frontale. L’Inter infatti vorrebbe proporre al centrocampista croato un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all’anno più bonus, molto vicino a quanto percepisce Hakan Calhanoglu. L’agente e la legale del calciatore invece potrebbero chiedere qualcosina in più con una controproposta da 6 milioni. Non resta che da capire in che modo le due parti si verranno incontro trovando una soluzione comoda e risolutiva, al fine di esaudire soprattutto il forte desiderio di Brozovic di restare a Milano per il prossimo futuro.