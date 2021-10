Calciomercato, doppio ‘scippo’ all’Inter | 130 milioni di euro

Dalla Spagna potrebbe arrivare un doppio investimento clamoroso da 130 milioni per il prossimo anno per privare l’Inter di due big

Le ultime indiscrezioni di calciomercato vedono l‘Inter ancora protagonista ma questa volta come parte passiva: alle orecchie della dirigenza potrebbe presto arrivare una clamorosa doppia offerta da parte del Real Madrid di Ancelotti, qualora il tecnico dovesse confermarsi alla guida dei ‘Blancos’ anche per il prossimo anno. Nel mirino ci sono Bastoni e Barella, due pilastri dell’Inter di Inzaghi. L’eventuale trattativa non sarebbe affatto una passeggiata, considerato che per entrambi servirebbe una maxi proposta da 130 milioni di euro. I cartellini dei calciatori sono schizzati alle stelle col passare del tempo e delle solide prestazioni che hanno garantito in funzione della vittoria del campionato la scorsa stagione.

Calciomercato Inter, Bastoni e Barella richiestissimi

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni e il suo compagno di squadra Nicolò Barella sono due pezzi pregiati della rosa dell’Inter e diversi club europei se ne sono accorti. Sul primo non soltanto Real Madrid, che si è visto spogliare di nomi pesanti come Varane e Sergio Ramos, ma anche il Chelsea Campione d’Europa. Per Barella invece le avances della società madrilena non cessano di esistere già dalla scorsa estate, in cui si era vociferato di uno scambio per uno dei centrocampisti uscenti come Ceballos.