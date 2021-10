Altra grande prova contro lo Shakhtar per Skriniar che attira l’attenzione del Bayern Monaco: si infiamma la situazione

Da Conte ad Inzaghi, Milan Skriniar non ha accusato alcun cambio nel modo di lavorare, confermandosi perno imprescindibile per la difesa dell’Inter. Lo slovacco ha messo in scena in Champions contro lo Shakhtar un’altra prova da leader assoluto che però potrebbe attirare ulteriormente gli occhi di alcune big europee su di lui. In particolare potrebbe pensarci nuovamente il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, squadra che da tempi non sospetti è ammiratrice del forte difensore slovacco. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, il Bayern Monaco cerca difensori: mirino su Skriniar

Nagelsmann sta impiegando anche la difesa a tre, per cui il centrale nerazzurro sarebbe perfetto. Giovane e di spessore ormai internazionale, farebbe proprio al caso del Bayern che l’estate prossima può mettere sul tavolo sui 40 milioni di euro più una contropartita. Per l’Inter d’altro canto Skriniar è quasi incedibile, nel senso che farebbe fatica, anche se in caso di mancata svolta societaria farebbe inevitabilmente fatica a dire di no ad un’offerta solo cash da almeno 60 milioni.

Il centrale slovacco sta benissimo a Milano ed è attualmente con Barella è in lizza per fascia da capitano del futuro, senza considerare che dovrebbe rinnovare a breve. Qualora però l’Inter desse il via libera il ragazzo difficilmente potrebbe opporsi ad un trasferimento in un top club come il Bayern.