Julio Cruz: gli auguri dell’Inter e dei tifosi per i 47 anni di ‘El Jardinero’

Inter, l’x attaccante Julio Ricardo Cruz ha compiuto oggi 47 anni e riceve gli auguri dal club nerazzurro e da tutti i tifosi

Si parla spesso, soprattutto in casa Inter, di vice attaccante accostandolo ad uno dei due titolari, oggi compie gli anni il vice che tutti gli allenatori vorrebbero avere: Julio Ricardo Cruz. L’x giocatore, ha vestito la maglia nerazzurra dal 2003 al 2009 e, nonostante non fosse titolare, è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi e ha raggiunto le 197 presenze segnando 75 reti. Con l’Inter ha anche vinto 4 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Il sito ufficiale nerazzurro gli dedica queste belle parole: “Julio Cruz è un giocatore che ha portato alla causa nerazzurra un mix di carattere, disciplina e un innato senso del gol. Nelle sei stagioni in cui ha vestito la maglia dell’Inter, ha mostrato tutte le sue qualità, diventando un beniamino per i tifosi”. Tanti auguri per i tuoi 47 anni ‘El Jardinero Julio” e, come si dice sempre in casa della squadra dai colori del cielo e della notte: “Chi la maglia ha onorato non sarà mai dimenticato“.