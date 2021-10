Bocciato il possibile colpo dell’Inter: “Non mi ha entusiasmato”

Martina, agente FIFA, ha la situazioni portieri in Italia. Ovviamente, passaggio anche su Andrè Onana, che l’Inter vuol prendere per il post Handanovic

In casa Inter a tenere banco è anche la questione portiere per la prossima stagione. Il numero uno attualmente in forza all’Ajax è dato per certo promesso sposo nerazzurro da più fonti. Dovrebbe essere lui il sostituto di Handanovic dal prossimo anno. Nulla ancora di firmato, anche perchè le tempistiche non lo consentirebbero, ma se due indizi fanno una prova, la direzione sembra questa.

Calciomercato Inter, Martina: “Onana non mi ha entusiasmato tanto con l’Ajax”

L’Agente FIFA Silvano Martina, procuratore peraltro dell’ ex Inter Daniele Padelli, è stato intervistato da ‘Il Messaggero’. Dal suo assistito Gigi Buffon alla situazione legata a Gigio Donnarumma, passando per l’appunto sull’obiettivo di mercato dei nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni, molto dirette, sull’attuale portiere dei lancieri: “Non mi ha entusiasmato tanto con l’Ajax, me se lo vogliono significa che lo conoscono meglio di me”.

Giovanni Parisio