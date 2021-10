Inter, convocata l’assemblea dei soci il prossimo 28 ottobre

In un appuntamento unico il club interista vuole trattare di quattro punti fondamentali

L’Inter comunica in via ufficiale che il prossimo 28 ottobre alle ore 10:30 si terrà, in un appuntamento unico, l’assemblea dei soci. All’ordine del giorno si tratterà dell’approvazione di bilancio del club relativa al 30 giugno 2021, la nomina del Consiglio d’Amministrazione, la nomina del Collegio Sindacale e verrà riservato spazio per eventuali altri argomenti. Va ricordato che proprio un paio di settimane fa era stato convocato il CdA che aveva constatato una perdita d’esercizio di 245,6 milioni di euro, con la pandemia da Covid-19 tra le principali cause scatenanti.

Nuova politica di riequilibrio per l’Inter

Tra gli obiettivi principali che il club si è prefissato ci sono il raggiungimento della stabilità finanziaria, messa a dura prova nel corso della scorsa stagione, e il consolidamento della competitività della squadra. Verranno dunque monitorati i costi di gestione, continuando ad investire le risorse principalmente laddove è certo di poter ottenere un ritorno positivo che implichi la crescita dell’intero movimento calcistico nerazzurro. Un passo significativo è stato già raggiunto dall’incremento del valore delle sponsorizzazioni, con l’avvento di ‘socios.com’ e ‘DigitalBits’ nonché di ‘Lenovo’.