Serie A, ottava giornata: designato l’arbitro di Lazio-Inter

L’Organo della ‘C.A.N.’ dell’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, ecco il nome per Lazio-Inter

La prossima gara fuori casa dell’Inter contro la Lazio in programma il prossimo sabato 16 ottobre alle ore 18:00 verrà diretta dall’esperto fischietto della Sezione di Pistoia Massimiliano Irrati. Verrà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Palermo, quarto uomo Manganiello. In sala VAR ci saranno Mazzoleni e Preti.

I precedenti di Irrati con Lazio ed Inter

L’arbitro Irrati ha diretto 18 incontri in cui figurava la Lazio, con un bilancio positivo per i biancocelesti in 9 occasioni. 3 i pareggi, 6 le sconfitte. Decisamente migliori i risultati ottenuti dall’Inter sotto la sua direzione: 10 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte per un totale di 16 gare. Non indifferente il numero di cartellini gialli estratti (52 per i primi, 31 per i secondi) a dimostrazione di essere un arbitro piuttosto severo. Irrilevanti le espulsioni. Per i più curiosi va specificato che Irrati non ha mai diretto questo incontro prima d’ora nella sua carriera.