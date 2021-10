Calciomercato Inter, assalto a Barella | Ingaggio triplicato

Come per Brozovic c’è fiducia sul rinnovo di Barella ma se la trattativa con l’Inter non decolla un club promette un ingaggio mostruoso

In ottica rinnovi l’Inter non deve preoccuparsi soltanto di Marcelo Brozovic ma anche del suo fidato amico nonché compagno di reparto Nicolò Barella. Per il centrocampista sardo (che attualmente percepisce 2,5 milioni all’anno) si nutrono buone possibilità di riuscita nel chiudere la trattativa sulla base di 4,5 milioni di euro, massimo 5, seppure la richiesta sia di 6. Ma tutti questi numeri verrebbero completamente ridicolizzati dall’offerta che presenterebbe il Real Madrid qualora si inserisse di prepotenza nell’affare. Oltre all’interesse di qualche club inglese e del solito PSG, il club spagnolo di proprietà di Florentino Perez ed affidato alle esperte mani di Ancelotti brama così fortemente il calciatore tanto da proporgli un ingaggio monstre da 8 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Esattamente tre volte quanto attualmente percepito. A conti fatti un investimento totale da 40 milioni.

LEGGI ANCHE >>> L’agente di Bastoni ‘rassicura’ gli interisti: poi la ‘replica’ a Carnevali

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinforzi in attacco | Nuovo ‘assist’ di Raiola

Calciomercato, il Real fa sul serio per Barella ma l’Inter non cede alle lusinghe

L’Inter è ben conscia di quanto prezioso sia Barella al momento, non soltanto economicamente ma soprattutto all’interno del gruppo per fare risultato. Chiudere positivamente la trattativa di rinnovo sbarrerebbe le porte ad una qualsiasi pretendente, più o meno forte che sia. Certo è che il Real Madrid non garantirebbe soltanto un ingaggio elevato al giocatore ma sarebbe disposto a pagare 60 milioni per il cartellino: non così pochi, vista la situazione agrodolce in cui riversa il club nerazzurro.