L’attacco dell’Inter la prossima estate potrebbe subire un nuovo restyling col ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo. Servirà anche l’aiuto di Raiola

Nonostante l’addio di Lukaku l’Inter è riuscita ugualmente a trovare il proprio equilibrio in attacco con l’accoppiata composta da Dzeko e Lautaro Martinez, coadiuvati da un’alternativa di lusso come Joaquin Correa. Più indietro, per questioni squisitamente fisiche, Alexis Sanchez per il quale si potrebbe cercare una sistemazione, anche se l’ostacolo resta l’ingaggio. Il prossimo giugno, ancor più che a gennaio, l’Inter potrebbe inoltre in questo senso tornare a puntare i riflettori su un vecchio obiettivo in attacco per il ruolo di seconda punta. Per tutte le altre news di calciomercato Inter e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Thuram: l’aiuto di Raiola

Per l’estate prossima l’Inter potrebbe tornare forte su Marcus Thuram, attaccante francese figlio dell’ex difensore della Juventus. Il transalpino è in scadenza nel 2023, e il club meneghino potrebbe spendere ‘solo’ una quindicina di milioni visto che dopo un anno andrebbe via dal Borussia Moenchengladbach a zero.

L’affare con i tedeschi potrebbe concretizzarsi anche a meno con l’inserimento di una contropartita tecnica. Esattamente come per Dumfries, un ‘assist’ giusto potrebbe arrivare dal potente Mino Raiola.