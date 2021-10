Le parole di Simone Inzaghi alla vigilia del big match Lazio-Inter in programma domani all’Olimpico e valevole per l’ottava giornata di Serie A

Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. In casa Inter è vigilia del big match contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ha inizio la conferenza stampa del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, in diretta dal Suning Training Centre.

I PROSSIMI IMPEGNI – “Le prossime sette partite sono ravvicinate e cercheremo di farci trovare pronti. Sarà dura ma le affronteremo una per volta. Tutti i Nazionali europei sono rientrati bene, senza troppi problemi. Attendiamo i sudamericani”.

SULLA LAZIO DI SARRI – “Il tecnico ha fatto davvero bene finora, sarà una partita impegnativa e dovremo fare del nostro meglio”.

SUI SUDAMERICANI E SENSI – “Sanchez e Vidal non saranno con noi a Roma, resteranno a Milano perché rientrano troppo tardi in Italia. Anche Sensi resterà fuori in seguito alla distorsione del piede destro, rientrerà il prossimo martedì. Devo valutare tutte le alternative per domani, qualche soluzione c’è”.

L’ARMA IN PIU’ – “Dobbiamo essere puliti nel nostro gioco. La Lazio farà pressing, quindi dobbiamo essere bravi sia nel possesso della palla che quando subiamo l’azione avversaria”.

IL RITORNO A ROMA – “Non è una partita come le altre. Ritorno a casa, una casa dove ho vissuto per ventidue anni. Sarà emozionante rivedere i ragazzi che mi hanno reso felice, le persone dietro le quinte che hanno avuto un ruolo essenziale. Ho gioito coi tifosi in tutti questi anni e abbiamo raggiunto grandi traguardi dimenticati da tempo. Ci saranno fischi, ci saranno applausi ma accetterò tutto sapendo di aver dato tutto per quei colori. Per finire ringrazio la presidenza”.

DUMFRIES – “Si trova già avanti con l’apprendimento della lingua, si è perfettamente integrato nel suo ruolo. Sono contento, è titolare della Nazionale ed è stato capitano del PSV. Più il tempo passa più migliora”.

ALTERNATIVA A LAUTARO – “Ho diverse soluzioni. Dzeko giocherà, posso affiancargli Satriano. Valuto Perisic e Calhanoglu ma resta l’idea di Lautaro e Correa in base al loro recupero”.

CALHANOGLU – “Sono comunque contento di quello che ha fatto finora. Si è integrato, non si è fatto abbattere dalle critiche. Ha subito una distorsione con la Nazionale ma ha fatto di tutto per esserci domani. Si tende a guardare il lato negativo delle cose ma ripeto, sono soddisfatto”.

