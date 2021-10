Calciomercato Inter: la squadra di Simone Inzaghi è al lavoro per il match di campionato contro la Lazio mentre Marotta lavora sotto traccia

Domani sera alle ore 18 l’Inter affronterà la Lazio in una difficile trasferta di campionato dai mille significati. L’importanza del match, il rapporto tra Inzaghi e il club biancoceleste e Luiz Felipe. Parliamo proprio del difensore centrale laziale che piace tanto al tecnico piacentino anche in prospettiva futura e che si trova attualmente in scadenza a giugno con il rinnovo che si fa sempre più complicato ogni giorno che passa. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, obiettivo Luiz Felipe: piace a Inzaghi, può arrivare a zero

Felipe Luiz piace tantissimo al nuovo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi che fino all’anno scorso lo aveva a disposizione alla Lazio. Il calciatore brasiliano classe 1997 ha il contratto in scadenza a giugno e il rinnovo pare essere complicato. Come detto, il tecnico nerazzurro lo apprezza e lo vorrebbe nuovamente con sé. In più, sarebbe un valido sostituto di Milan Skriniar.

Il difensore centrale slovacco quest’anno è partito alla grande mostrando sicurezza e tanta qualità nel suo reparto proprio come l’anno scorso, ma avere un giocatore valido pronto a sostituirlo e a farlo rifiatare quando occorre, è solo che positivo. Se poi quel calciatore arriva a parametro zero, ancora meglio…