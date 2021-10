DIRETTA Serie A LIVE, Lazio-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Lazio di Sarri nella ottava giornata di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita alla Lazio nel secondo anticipo valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia del grande ex Simone Inzaghi vogliono dare seguito alla vittoria in trasferta contro il Sassuolo prima della pausa per le Nazionali per avvicinarsi alla vetta. Dall’altro i biancocelesti di Sarri hanno bisogno di un successo per cancellare il pesante ko col Bologna e non rischiare di perdere il treno Champions. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Olimpico in tempo reale.