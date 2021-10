Lazio-Inter: le probabili formazioni del match tra i biancocelesti e i nerazzurri valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A

Mancano ormai davvero poche ore al big match dell’ottava giornata tra Lazio e Inter in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti puntano a dimenticare la bruciante sconfitta contro il Bologna di qualche settimana fa, e tenteranno di farlo puntando su Ciro Immobile titolare. In difesa non ci sarà Acerbi squalificato, quindi retroguardia probabilmente composta da Patric e Luiz Felipe. Sulla Fascia destra ballottaggio tra Marusic e Lazzari. L’Inter di Inzaghi approda a Roma con uno stato di forma e dei risultati totalmente diversi in campionato e tante emozioni e ricordi per il tecnico piacentino. I nerazzurri faranno a meno di Sensi, Vidal e Sanchez non convocati. Difesa affatto ritoccata, a centrocampo Roberto Gagliardini affiancherà Brozovic e Barella, mentre sulle fasce toccherà verosimilmente a Darmian e Dimarco. In attacco nessun dubbio sulla titolarità di Edin Dzeko, qualcuno in più su chi lo affiancherà: ballottaggio tra Lautaro e Perisic in tal senso. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Da Immobile a Dzeko: le probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hisaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Perisic, Dzeko. All.: Simone Inzaghi.