Champions League: lo Sheriff si presenterà al Meazza con una sola assenza

By

Inter, per la partita di Champions in casa Sheriff mancherà soltanto Yakhshiboev mentre dovrebbero recuperare Till e Addo

Lo Sheriff Tiraspol ha vinto nettamente 4-0 la partita contro lo Sfintul Gheorghe e quindi, arriverà bello carico al Meazza di Milano per la sfida di Champions League contro l’Inter. Nonostante il netto trionfo in campionato la classifica lo vede ancora al terzo posto a 6 punti dal Petroclub e a 5 punti dal Milsami, ma con tre partite in meno. Al termine dell’incontro, il vice allenatore Dmytro Kara-Mustafa ha voluto dare la sua opinione sulla buona prestazione della squadra. Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo segnato tre gol, giocato con sicurezza e calma. Nella ripresa abbiamo creato poche occasioni ma il risultato è positivo e ci regala felicità”.

LEGGI ANCHE >>> Infortunio Lautaro, sospiro di sollievo per Inzaghi: le ultime

LEGGI ANCHE >>> Paradosso Sensi: investe in start-up anti infortuni

Dopo aver archiviato la questione campionato, si è parlato della partita del Meazza e gli hanno chiesto notizie sulla possibile formazione che scenderà in campo e lui ha spiegato: “Abbiamo ancora due giorni di allenamento davanti, quindi decideremo più avanti”. Gli hanno domandato se ci saranno delle assenze e il vice ha dichiarato: “Nessuna, ad eccezione di Yakhshiboev che rimane una grande perdita. Per quanto riguarda Till e Addo, si prepareranno per la partita, poi si vedrà”.