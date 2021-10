Calciomercato Inter: clamorosa indiscrezione per l’attacco futuro dei nerazzurri che potrebbe essere nuovamente stravolto il prossimo anno

Nonostante i trofei conquistati in terra francese, Mauro Icardi dopo l’Inter non è più riuscito a concretizzare e a far vedere in campo quel che invece gli riuscì eccome in nerazzurro. Proprio per questo, l’addio al Psg già a gennaio non è una semplice fantasia di mercato: cosa diversa, però, è quando lo rilanciano addirittura per un ritorno all’Inter. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, (quasi) 3 big italiane su Icardi: poi il retroscena su Aguero

Secondo ‘Repubblica’, tre squadre italiane sarebbero interessate a Mauro Icardi: Juventus, Milan e clamorosamente l’Inter, con la quale il centravanti argentino si è lasciato malissimo nell’estate del 2018 – motivo per cui l’ipotesi di rivederlo in nerazzurro molto probabilmente rimarrà tale. Senza dimenticare l’ingaggio di ‘Maurito’, troppo alto per la politica voluta da Suning riguardo proprio agli stipendi.

Per bianconeri e rossoneri, comunque, le cose sono invece un po’ diverse; ai primi servirebbe come il pane un finalizzatore del genere e ai secondi, considerando le condizioni non sempre ottimali di Giroud e Ibrahimovic, non farebbe affatto male. Non da escludere comunque uno scambio tra Psg e Barcellona con Icardi che approderebbe in ‘Blaugrana’ e il ‘Kun’ Aguero che ritroverebbe Leo Messi, questa volta a Parigi.