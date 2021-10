Calciomercato Inter, avventura al capolinea ma resta in A: i dettagli

Questa volta Andrea Ranocchia può davvero essere giunto al capolinea della sua lunga avventura all’Inter. Col contratto in scadenza spunta una nuova ipotesi

Potrebbe essere davvero quella attuale l’ultima stagione all’Inter di Andrea Ranocchia, difensore italiano che i nerazzurri acquistarono nell’ormai lontano 2011 dal Genoa facendolo diventare peraltro anche capitano per un periodo. Nel mezzo di questo decennio abbondante anche una manciata di esperienze in prestito tra Sampdoria ed Hull City prima di rimettersi silenziosamente a disposizione del club a cui è legatissimo nonostante lo scarso impiego delle ultime stagioni. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Summit dopo la sosta: 30 milioni per la firma anti-Juve

LEGGI ANCHE >>> Conte riparte dalla Premier: doppio colpo in casa Inter

Calciomercato Inter, Ranocchia al capolinea: questa volta può dire addio

Una sola presenza fin qui in stagione per Ranocchia che col tempo è divenuto sempre più un uomo spogliatoio importante per il club meneghino dal quale però potrebbe essere giunto il momento di separarsi una volta per tutte a quasi 34 anni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, decisione irremovibile | Addio a giugno

Il contratto è in scadenza a giugno 2022 e difficilmente dovrebbe arrivare un altro rinnovo. Il futuro di Ranocchia nel caso potrebbe essere non molto lontano dalla Milano nerazzurro, magari al Brescia di Filippo Inzaghi nel caso in cui le Rondinelle riuscissero ad agguantare una promozione in Serie A, restando così vicino alla città che tanto ama.