Calciomercato Inter, ‘alleanza’ con Raiola: 18 milioni per battere la Juve

Nuovi affari con Mino Raiola. L’Inter pensa a rinforzare il centrocampo con un giovane di grande talento che però piace anche alla Juventus

Il centrocampo di Simone Inzaghi sta prendendo forma, sulla riga di quanto fatto da Antonio Conte nelle ultime due stagioni, anche se c’è un tassello che ancora non quadra. Brozovic al centro del villaggio con Barella come fido scudiero a destra. Sul centro sinistra qualche dubbio in più viste le difficoltà di adattamento al ruolo da parte di Hakan Calhanoglu. Per queste ragioni la dirigenza dell’Inter, al netto dei noti problemi economici, in ottica futura pensa soprattutto a puntellare la mediana con un calciatore che possa andare a completare il puzzle. Nello specifico piace molto il giovane Ryan Gravenberch dell’Ajax che è in scadenza con gli olandesi a giugno 2023. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Gravenberch via dall’Ajax: Raiola ci prova

L’agente Mino Raiola vorrebbe portare Gravenberch via dal club olandese, o meglio in Italia a fine stagione. La Juventus in questo senso resta la destinazione preferita dal potente procuratore, ma occhio ad un eventuale inserimento dell’accoppiata Marotta-Ausilio.

Si tratta infatti di un profilo interessantissimo e di prospettiva enorme, spesso paragonato a Paul Pogba, che si potrebbe prelevare con 15-18 milioni di euro. Una cifra sufficiente per avere il si dell’Ajax e superare la Juventus.