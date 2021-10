Calciomercato Inter, colpo Brozovic: tentativo di scambio dalla Spagna

Forti indiscrezioni dalla Spagna suggeriscono che Brozovic sia stato offerto altrove in una grossa operazione di mercato

Secondo quanto raccolto dall’emittente radiofonica catalana ‘RAC1′, il mediano di proprietà dell’Inter Marcelo Brozovic è stato avvicinato al Barcellona dal suo stesso entourage per valutare il tipo di proposta che aleggia nell’aria. La strada per il rinnovo coi nerazzuri appare essersi impennata rapidamente. Il club blaugrana, d’altro canto, è alla ricerca di un rinforzo proprio in quel reparto ed attende la finestra di gennaio per appropriarsi di un elemento di prim’ordine. A Brozovic potrebbe garantire quasi 6 milioni di euro all’anno, offrendo in cambio all’Inter il centrocampista e difensore spagnolo Sergi Roberto anch’egli in scadenza il prossimo giugno. Quest’ultimo è molto apprezzato a Milano e potrebbe, nell’eventualità, fungere non solo da mediano ma anche da mezz’ala o esterno destro. Sarebbe tuttavia netto il rifiuto della compagine nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Icardi torna all’Inter? Spunta uno scambio clamoroso

LEGGI ANCHE >>> L’Inter ha perso la testa (da grande squadra)

Calciomercato, idea Sergi Roberto per Brozovic apprezzata ma non sufficiente

Va sottolineato come la proposta di uno scambio per far inserire Sergi Roberto tra le fila dell’Inter non sia affatto male, ma certamente non l’ideale ai danni di Brozovic. Il mediano croato ha assunto una crescente responsabilità all’interno del gruppo e del reparto che ricopre assieme a Barella, formando un duo del tutto invidiabile. I risultati sul campo finora lo hanno confermato. Per l’Inter si tratterebbe, dunque, di rimetterci più di qualcosa e il gioco non varrebbe la candela.