Moriero: il tecnico ha accettato di allenare una squadra esotica

Inter, l’ex giocatore ed ora allenatore Francesco Moriero ha accettato l’incarico di allenare la Nazionale della Repubblica delle Maldive

L’ex giocatore Francesco Moriero, in nerazzurro dal 1997 al 2000 con 83 presenze e 10 reti segnate tra campionato e coppe, sta per cominciare una nuova avventura come allenatore. Dopo essere stato sulle panchine di diverse formazioni italiane come Crotone, Frosinone, Catania e Cavese, ha scelto una nazionale. Come ha spiegato Sportitalia, l’ex centrocampista ha accettato di allenare la Nazionale della Repubblica delle Maldive, che si trova al numero 158 del ranking Fifa non propriamente, con tutto il rispetto, una squadra di alto livello. L’accordo dovrebbe essere stato stipulato nella mattinata di oggi, ed è valido per un solo anno. Il giocatore nelle prossime ore dovrebbe raggiungere la capitale della Repubblica delle Maldive Malé e iniziare a conoscere i calciatori della sua nuova squadra.

Sinceramente un incarico non semplice, visto che in questo momento la formazione si trova al 4° posto nel girone A di qualificazione ai prossimi mondiali con 7 punti dopo 8 partite e quindi matematicamente eliminata, visto che la Siria ne ha 21 e la Cina 19 e mancano solo 2 incontri al termine.