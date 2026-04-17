PAGELLE INTER-CAGLIARI 3-0: Barella zittisce gli incompetenti. Thuram imprendibile, tramonto Mkhitaryan

Top e Flop della sfida valevole per la 33esima giornata di Serie A

Come con Roma e Como, anche stasera la migliore versione dell’Inter si è vista nel secondo tempo. Partenza forte, da grande squadra e Cagliari annichilito nel giro di quattro minuti dopo un’ottima prima frazione. Sblocca Thuram, su assist al bacio di Dimarco, poi raddoppia Barella. Gestione serena fino alla fine, quando arriva il 3-0 di Zielinski (bel gol del polacco) che chiude i giochi. Lo Scudetto è in tasca e San Siro è già in festa.

PAGELLE INTER-CAGLIARI

TOP

Barella – Ha definitivamente scacciato via il periodo buio. Lo abbiamo detto tante volte e ci ripetiamo ben volentieri: è anima e polmoni di questa Inter. Chi mette in discussione il suo valore, capisce meno di zero di calcio.

Martinez – È sempre sul pezzo nonostante lo scarso spazio. Da una sua uscita, con annesso lancio, parte l’azione del vantaggio. Ma siamo proprio sicuri che l’Inter faccia bene a non puntare su di lui per il post Sommer?

Thuram – Primo tempo anonimo, poi comincia a gironzolare di qua e di là diventando quasi imprendibile per i difensori del Cagliari. Sul gol si fa trovare al posto giusto nel momento giusto: è il quarto in tre partite, la crisi è superata.

Dimarco – Soffre la fisicità e l’intraprendenza di Palestra, ma quando all’Inter serve la sua qualità nel piede mancino per sbloccare la partita risponde subito presente. Atleticamente è quel che è, ma dal punto di vista tecnico a trovarne di terzini così…

FLOP

Mkhitaryan – Fuori partita anche quando i ritmi sono lenti. Brutto segnale. Purtroppo sembra arrivato davvero al capolinea.

TABELLINO INTER-CAGLIARI 3-0

Marcatori: 52′ Thuram, 56′ Barella, 90’+3′ Zielinski

INTER (3-5-2): Martinez 7; Akanji 6,5, de Vrij 6,5, C.Augusto 6; Dumfries 6,5, Barella 8 (89′ Diouf s.v.), Calhanoglu 7 (85′ Frattesi s.v.), Mkhitaryan 5 (76′ Zielinski 6,5), Dimarco 7 (76′ Luis Henrique s.v.); Thuram 7,5 (76′ Bonny s.v.), Pio Esposito 7. All.: Chivu

CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6,5; Zé Pedro 5 (88′ Belotti s.v.), Mina 5, Obert 5,5 (76′ Zappa s.v.); Palestra 7, Adopo 6,5, Gaetano 6(57′ Deiola), Sulemana 6 (76′ Folorunsho s.v.), Rodriguez 5,5; Borrelli 6 (57′ Mendy), S. Esposito 6,5. All.: Pisacane

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

AMMONITI: S.Esposito, Borrelli