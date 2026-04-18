Andato via gratis, può tornare all’Inter per 26 milioni di euro

A sei anni dal suo addio da svincolato, il giocatore può vestire di nuovo i colori nerazzurri la prossima stagione

L’Inter dovrà fare operazioni in entrata e in uscita in tutti i reparti la prossima estate. Ad eccezione forse di quello offensivo, a meno che non venga ceduto uno dei quattro attaccanti attualmente presenti nella rosa di Cristian Chivu. Se da un lato capitan Lautaro Martinez e il giovane Pio Esposito sembrano certi di restare, lo stesso non può dirsi per i due francesi Marcus Thuram e (il naturalizzato ivoriano) Ange-Yoan Bonny.

Qualora uno dei due dovesse partire, secondo il sito britannico Sports Boom, Marotta e Ausilio potrebbero provare a riportare ad Appiano Gentile una vecchia conoscenza nerazzurra: Wilfried Gnonto. Andato via nel 2020, quando non era ancora maggiorenne, da svincolato allo Zurigo, il 22enne attaccante di Verbania può fare comodo sia in campo per le due doti tecniche che nella lista Uefa essendo cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

Gnonto vuole riconquistare la Nazionale italiana e con il poco spazio che sta trovando al Leeds non sarebbe facile. La scorsa estate gli Whites hanno rifiutato 26 milioni di euro, ma in Inghilterra sostengono che dovesse arrivare un’altra offerta del genere, stavolta la accetterebbero. L’Inter però dovrebbe fare i conti con la concorrenza degli altri top club italiani, ed in particolare Juventus, Milan, Napoli e Roma.