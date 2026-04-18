Carlos Augusto, scudetto e addio: l’annuncio sul futuro

Il terzino sinistro brasiliano ha rilasciato dichiarazioni importanti dopo il successo contro il Cagliari

In estate si pensava che con l’addio di Simone Inzaghi si fosse concluso un ciclo all’Inter. In realtà il cambio in panchina ha cambiato poco in campo: Cristian Chivu ha proseguito il lavoro del suo predecessore, con lo stesso modulo e praticamente gli stessi interpreti, fatta eccezione per Akanji al posto di Pavard. Il ciclo si chiuderà invece dopo questa stagione e magari nel migliore dei modi con un altro scudetto.

“Ma non è ancora finita: mancano cinque giornate di Serie A e c’è la Coppa Italia“. Ha detto Carlos Augusto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria per 3-0 sul Cagliari. Obiettivo double: “È ancora lunga, giochiamo ogni campionato per vincerlo. Martedì c’è il Como e sarà dura, ma faremo di tutto per conquistare la finale. La sosta Nazionali ci ha permesso di chiarirci le idee”.

Il terzino brasiliano parla anche del suo futuro. Il rinnovo del contratto è in stand-by e si parla di Napoli e soprattutto Roma per giocare con più continuità. La risposta di Carlos Augusto sembra presagire l’addio: “Sto bene qua, c’è un bel gruppo di amici. Ma sappiamo come funziona nel calcio… Sto giocando e posso ancora conquistare la Nazionale. È dura, ma voglio pensarci dopo aver vinto lo scudetto”.