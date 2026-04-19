Inter, due cessioni per un acquisto. E il vice gratis | INTERLIVE

Il club nerazzurro si appresta a fare quattro operazioni nello stesso ruolo, rivoluzionando del tutto il reparto

Cambiare tanto, cambiare tutto. Il prossimo calciomercato estivo dell’Inter si annuncia come davvero pirotecnico per numero di acquisti e di cessioni. Secondo le informazioni di Interlive.it, ben quattro affari potrebbero riguardare lo stesso ruolo in campo, quello di esterno destro (o terzino destro in caso di passaggio alla difesa a 4). Chivu potrebbe veder rivoluzionare del tutto la corsia, sperando che ci sia un salto di qualità e non un downgrade.

In tal senso novità arrivano dalla Turchia, dove il Besiktas è intenzionato a riaprire la trattativa con i nerazzurri per Luis Henrique. Già lo scorso gennaio i bianconeri avevano sondato il terreno ma con Denzel Dumfries ancora ai box per infortunio, l’Inter preferì non privarsene. Il brasiliano potrebbe portare 25 milioni di euro nelle casse, gli stessi della clausola di rescissione del Nazionale olandese, che continua a piacere in Premier League.

Una cinquantina di milioni che Marotta e Ausilio potrebbero reinvestire quasi completamente su Marco Palestra, promosso a San Siro in Inter-Cagliari di venerdì. L’Atalanta lo valuta non meno di 40 milioni di euro. Come vice, invece, si pensa ad un colpo a costo zero: nel mirino ci sono Zeki Celik in scadenza con la Roma e Oscar Mingueza che si svincola dal Celta Vigo. C’è pure la suggestione Dani Carvajal del Real Madrid, ma difficilmente Oaktree autorizzerà la dirigenza a prendere un calciatore di 34 anni.