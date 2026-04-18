Calhanoglu, nuova svolta di mercato: può finire nello scambio

Il futuro del centrocampista turco dell’Inter è un vero e proprio rebus. Tra le soluzioni ne spunta una a sorpresa

Cosa farà Hakan Calhanoglu al termine di questa stagione? È la domanda che si stanno facendo tanti tifosi dell’Inter e alla quale ad oggi nemmeno la dirigenza nerazzurra né il diretto interessato probabilmente sanno rispondere. In scadenza di contratto nel 2027, si è letto spesso che se non fosse stato trovato l’accordo per il rinnovo, sarebbe stato ceduto a luglio per non perderlo a costo zero tra quattordici mesi.

Non è un mistero che il Galatasaray sarebbe più che felice di portare in patria Calhanoglu, ma forse dovrà aspettare. Nei giorni scorsi si è parlato di un rinnovo breve di un altro anno (scadenza 2028) e nelle ultime ore anche della possibilità che Oaktree accetti di tenerlo in scadenza e salutarlo senza fare plusvalenza. Ma ora è emersa anche un’altra opzione, quella dello scambio.

In Turchia il portale HT Spor ha rivelato infatti l’interesse dell’Inter per Ugurcan Cakir. Il 30enne portiere del Galatasaray e della Nazionale di Montella sarebbe sulla lista dei possibili sostituti di Sommer e piace anche a Juventus e Bayern Monaco. Ma il vero ostacolo è rappresentato dalla volontà dei giallorossi di non cederlo se non a fronti di una maxi offerta da 40-50 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Calhanoglu per provare a chiudere l’affare a un prezzo ragionevole.