Il rinnovo di Marcelo Brozovic è sempre tra le priorità di casa Inter ma dall’estero qualcuno fiuta l’affare. Idea di scambio

In casa Inter, al netto delle vicende relative al campo e al rendimento della squadra, andrà risolto al più presto lo spinoso ‘caso’ Brozovic. Il croato è sempre in scadenza 2022 e senza rinnovo andrebbe via a costo zero al termine dell’attuale stagione. Il prolungamento del centrocampista è tra le priorità della dirigenza meneghina che spera di risolvere il tutto positivamente e al più presto. Intanto però dall’estero c’è chi prova a fiutare l’affare, e spera di potersi inserire eventualmente tra l’Inter e lo stesso Brozovic. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato, speranza rinnovo per Brozovic ma spunta uno scambio

In casa Inter resta la fiducia per il rinnovo ma intanto le big europee fiutano l’affare. Tra queste l’Arsenal, che potrebbe voler anticipare l’arrivo a gennaio. I ‘Gunners’ potrebbero proporre un’idea di scambio shock con Alexandre Lacazette, bomber francese a scadenza anche lui nel 2022.

Si tratterebbe nel caso di uno scambio che befferebbe Juventus e Milan sulle tracce del centravanti transalpino. Il club nerazzurro però lo rifiuterebbe seccamente in quanto spera, per gennaio, di aver già risolto il nodo prolungamento.