Inter-Juve si avvicina: le probabili formazioni del Derby d’Italia

La nona giornata di Serie A si chiude domenica sera col Derby d’Italia tra Inter e Juventus, ecco i probabili schieramenti delle due compagini rivali

Domani sera domenica 24 ottobre allo stadio ‘Meazza’ di Milano si affrontano Inter e Juventus per il rinnovato incontro di Serie A conosciuto come ‘Derby d’Italia‘ che chiuderà la nona giornata di campionato. I due allenatori Inzaghi ed Allegri studiano la strategia migliore per affrontare la rispettiva rivale con l’obiettivo di strappare il miglior risultato utile ai fini di una classifica che, per il momento, sorride ai nerazzurri in corsa fra le teste di serie. I bianconeri, invece, sono alla rincorsa delle avversarie dopo un inizio di stagione piuttosto discutibile. Non sono previsti stravolgimenti in campo, piuttosto è probabile che vengano schierate in campo molte conferme. Nell’Inter c’è dubbio su uno tra Calhanoglu, in forma non ottimale, ed un rinato Vidal; poi preferito Darmian a Dumfries che è ancora in fase di rodaggio; tutto il resto della rosa a disposizione. Tra le fila della Juve è staffetta Chiellini–de Ligt; Bernardeschi favorito su McKennie; Rabiot recuperato dalla degenza Covid-19.

I 22 in campo per Inter-Juventus

Ecco le probabili formazioni della partita Inter-Juventus in programma domani sera.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata. All. Allegri