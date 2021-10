Inter stringe su Barella, rinnovo ad un passo

Manca solo l’ufficialità ma sembra cosa fatta il rinnovo di Barella con l’Inter sulla base di un accordo quinquennale

A piccoli passi l’Inter inizia a chiudere le trattative di rinnovo dei contratti dei propri calciatori più importanti ed il primo in procinto di firmare la proposta – entro la fine della prossima settimana – pare essere proprio Nicolò Barella. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, al centrocampista azzurro è stato offerto un quinquennale fino al 2026 privo di clausola rescissoria per 4,5 milioni di euro a stagione, che diventeranno poi 5 dal prossimo anno più bonus legati ai risultati di squadra. Una notizia che fa ben sperare i tifosi nerazzurri e il tecnico Simone Inzaghi che considera Barella un elemento imprescindibile del suo gruppo. Chissà che presto o tardi non indosserà la fascia da capitano.

Calciomercato, l’Inter punta ancora su Barella

I risultati ottenuti sul campo dall’Inter nella passata stagione e in quella in corso non sono soltanto merito di reparti offensivi particolarmente efficienti e prolifici ma anche di una zona mediana invidiabile. Barella ne è stato protagonista assieme a Brozovic, non a caso l’Inter ha deciso prontamente di procedere di rinnovare il legame coi due.