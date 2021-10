Milan Skriniar è tra i pilastri della difesa dell’Inter anche con Inzaghi ma dall’estero spira forte il vento del mercato. L’eventuale erede arriva dalla Serie A

Tra i pilastri difensivi di Inzaghi c’è anche Milan Skriniar, esattamente come per Antonio Conte. Il centrale slovacco, nonostante qualche difficoltà generale dei nerazzurri in questo avvio di stagione, resta comunque fondamentale per la squadra meneghina che se lo tiene stretto. Al contempo però Skriniar è anche tra gli interisti con maggior mercato, soprattutto all’estero.

Il forte difensore slovacco è dunque a rischio cessione a giugno per questioni sempre di bilancio, vista la situazione economica dell’Inter. Possibile assalto dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, che deve rinnovare la propria difesa. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Skriniar in bilico: il sostituto può essere Bremer

I ‘Colchoneros’ metterebbero sul piatto non meno di 40/45 milioni di euro per provare a strappare Skriniar all’Inter. In caso di addio ci sarebbe poi da trovare un sostituto all’altezza, che potrebbe arrivare dalla Serie A.

Nel caso specifico i nerazzurri potrebbero tornare forti su Bremer del Torino, centrale brasiliano duttile ed in grande ascesa. Il granata sta giocando un grandissimo campionato, ed è anche già abituato a giocare a tre. Da tempo nel mirino del club di Suning, oltre che del Napoli di Spalletti. L’Inter per convincere il Torino può offrire il giovane Pirola e 7-8 milioni di euro.