Calvarese: “Purtroppo Cuadrado è un giocatore difficilissimo da arbitrare”

Inter-Juve, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha ricordato il suo operato poco positivo nel derby d’Italia dello scorso campionato

Questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano sfida tra Inter e Juventus valida per la nona giornata del campionato di serie A. La mente torna subito alla partita dello scorso campionato all’Allianz Stadium che vide i bianconeri battere i neo campioni d’Italia per 3-2 grazie ad un rigore ‘generoso’ dell’arbitro Calverese, per presunto fallo di Perisic su Cuadrado. L’ex giacchetta nera è tornato su quell’incontro intervistato da ‘Il Centro’ e ha spiegato: “È stata una gara complicatissima, la più difficile della mia carriera. Avrei potuto gestirla meglio e me ne rammarico. Purtroppo Cuadrado è un giocatore difficilissimo da arbitrare, ci sono calciatori di difficilissima lettura e il colombiano è uno di quelli”.

La sua decisione ha però cambiato la classifica della serie A e permesso poi alla squadra bianconera, anche grazie al Verona che pareggiò a Napoli, di poter partecipare alla Champions League, cosa che non sarebbe potuta avvenire se l’incontro fosse terminato in parità.