DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Juventus | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Juventus di Allegri nel derby d’Italia di Serie A. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve la Juventus nel posticipo che chiude la nona giornata del campionato di Serie A in un derby d’Italia molto delicato.

Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi vogliono vincere il primo scontro diretto con una delle sette sorelle dopo il pareggio con l’Atalanta ed il ko con la Lazio per tornare in corsa per lo scudetto. Dall’altro i bianconeri di Allegri vanno a caccia del quinto successo di fila che vorrebbe dire aggancio in classifica agli storici rivali. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.