Inter-Juve, Melo: “Spero che sia una bella partita soprattutto per noi interisti”

Inter-Juve, l’ex centrocampista di entrambe le squadre Felipe Melo ha dato la sua opinione sulla sfida di questa sera allo stadio Meazza di Milano

L’ex calciatore di Inter e Juventus, ora al Palmeiras famosa squadra brasiliana, Felipe Melo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per avere un’opinione sulla sfida di questa sera al Meazza tra le due squadre in cui ha militato. Queste le sue prime dichiarazioni: “Inter-Juve è sempre una partita importante, bella; è il derby d’Italia dove tutto può succedere. L’Inter quando gioca al Meazza è sempre forte, e lo è ancora di più con la presenza dei tifosi perché sono importanti e urlano sempre, sono la benzina della squadra”. Gli hanno domandato un parere sulla Juve e lui ha spiegato: “Non ha iniziato bene il campionato, ha perso Cristiano Ronaldo che per me era il giocatore più forte. Però è sempre la Juve, una squadra forte e abituata a vincere”.

Gli hanno chiesto un pronostico e lui ha risposto: “Come interista spero che l’Inter possa vincere, ma non vedo una squadra davanti all’altra. Come tifoso interista spero che vinca l’Inter. Secondo me gioca un bel calcio, però deve anche tornare a vincere. Abbiamo vinto in Champions però in campionato è successo quello che è successo con la Lazio. Spero che sia una bella partita per noi spettatori, soprattutto per noi interisti“.