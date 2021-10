Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima del derby d’Italia Inter-Juventus valevole per la nona giornata di Serie A

Pochi minuti al fischio di inizio dell’attesissimo derby d’Italia fra Inter e Juventus. La sfida fra le acerrime rivali è valevole per la nona giornata di Serie A e dirà molto sulle ambizioni nonché possibilità Scudetto di entrambe.

Prima del big match ha parlato a ‘Dazn’ l’Amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta: “Se siamo favoriti come ha detto Allegri? Lui è un grande allenatore ma anche volpone (ride, ndr). Non so se siamo favoriti, però sicuramente dobbiamo onorare il titolo di Campione d’Italia. Futuro del club? Avevamo un obiettivo, la messa in sicurezza del club stesso che è stato raggiundo da squadra, insieme ad Ausilio, Baccin e a tutte le componenti della società. Pif? In questi giorni ho parlato con Steven Zhang, il quale ha dato rassicurazioni sulla sua permanenza al timone dell’Inter. Non ci sono cose concrete, ma la questione riguarda la nostra proprietà. Io mi limito alla gestione, che penso di fare nel migliore dei modi”, conclude Marotta.