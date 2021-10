L’1-1 con la Juve fa ancora male: interisti furiosi anche con un giocatore

By

Per l’Inter il pari con la Juventus di ieri sera vale come una sconfitta. Nel mirino dei tifosi nerazzurri c’è anche un giocatore arrivato l’estate scorsa

Inter-Juve continua fuori dal campo. Non solo Mariani e il Var, nel mirino dei tifosi nerazzurri c’è Denzel Dumfries per via del suo scellerato intervento su Alex Sandro punito con il calcio di rigore.

Il terzino olandese è arrivato l’estate scorsa dal Psv per circa 12 milioni di euro. Chiamato all’impresa di far dimenticare Hakimi, fin qui il 25enne nativo di Rotterdam ha deluso le attese. Tranne un paio di buone prestazioni, il suo rendimento è stato altamente negativo, non a caso il titolare della fascia destra rimane Matteo Darmian. Ieri con la Juve l’ultimo ‘capolavoro’.

Inter-Juve, Dumfries subissato di critiche: “Jonathan non faceva questi danni. Spina nel fianco della nostra difesa”

Sui social sono infinite le critiche nei confronti di Dumfries. Anche gli interisti cosiddetti ‘illustri’ si sono scagliati contro di lui, vedi Enrico Ruggeri ed Enrico Mentana. “Comunque Jonathan se non altro non faceva danni del genere”, ha scritto ironicamente ma non troppo il primo. Più duro il commento del secondo: “Al di là del fatto che il pareggio è giusto (l’Inter ha fatto meglio nel primo tempo, la Juve nella ripresa) devo notare che ancora una volta tra i migliori dei nostri avversari figura di diritto Dumfries, spina nel fianco della nostra difesa“.