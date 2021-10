Inter: nel pareggio di ieri tra i nerazzurri e la Juventus spicca la deludente prestazione di Lautaro Martinez che pare irriconoscibile

L’Inter esce da ‘San Siro’ con un solo punto dopo aver guidato la gara fino ai minuti finali del match contro la Juventus che ha pareggiato grazie ad un gol su rigore di Paulo Dybala. Ad ogni modo, tra i nerazzurri è spiccata la deludente prestazione di Lautaro Martinez che non è praticamente mai riuscito ad incidere a differenza del suo compagno di reparto Edin Dzeko. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter-Juventus: ecco cosa ha detto Mariani al dirigente nerazzurro

Inter, Lautaro delude anche i tifosi: i precedenti

Se c’è una nota stonata da evidenziare nell’Inter di ieri sera, a parte l’ingenuità di Denzel Dumfries, è Lautaro Martinez. Il ‘Toro’, purtroppo, non è praticamente riuscito mai ad incidere in mezzo al campo. Certo, Simone Inzaghi gli aveva imposto un ruolo di sacrificio per aiutare la squadra, ma rimane il match opaco che ha disputato ieri a differenza del suo compagno di reparto Edin Dzeko.

LEGGI ANCHE>>> Moratti banalizza il rigore di Inter-Juve, poi striglia Inzaghi

Non è la prima volta che capita; già nelle stagioni passate, al fianco di Romelu Lukaku, il centravanti argentino alternava periodi ottimi ad altri di totale black out. E’ presto per dire se stia accadendo lo stesso quest’anno, ma di certo i tifosi interisti sui social hanno espresso tutta la loro delusione per una prestazione, ancora una volta, completamente anonima.