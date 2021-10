Inter furibonda, manca uniformità di giudizio: “Rigore Juve un furto”

L’Inter si chiede perché il Var viene usato o non usato, vedi la sfida con la Juventus alla fine della passata stagione solo in suo sfavore

L’Inter è su tutte le furie. Come riporta stamane il ‘Corriere dello Sport’, i nerazzurri preparano un dossier dei torti subiti nelle ultime partite di campionato, inclusa ovviamente quella con la Juventus.

Coi bianconeri due punti persi, buttati a ‘causa’ dell’intromissione del Var diretto da Guida. Lo stesso Var non intervenuto, per esempio, all’Olimpico, nell’episodio Vina-Anguissa. O, per tornare indietro ad alcuni mesi fa, a Torino sempre contro la Juve per mostrare al direttore di gara Calvarese che Perisic non aveva commesso alcun fallo ai danni di Cuadrado. Per fortuna quel rigore e quella vittoria dei bianconeri non decise lo Scudetto, già vinto dall’allora squadra di Conte. In sostanza l’Inter si chiede: perché il Var viene usato o non usato solo ai suoi danni? Serve uniformità di giudizio, che oggi manca del tutto.

LEGGI ANCHE >>> Inter, UFFICIALE: Inzaghi paga pegno | Squalificato e niente Empoli

Inter-Juve, ‘bordate’ di La Russa: “Rigore per i bianconeri un furto senza destrezza”. Poi se la prende anche con Inzaghi

“Il rigore alla Juventus? Si tratta di un furto senza destrezza con l’aiuto dei derubati – ha tuonato l’esponente di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, noto tifoso interista, a ‘La Politica nel pallone’ su Gr Parlamento – Che sia un furto è evidente per il gioco, il risultato e il modo in cui è arrivato. Non è stata colpa della Juventus, stavolta c’è stata una valutazione del Var, neanche dell’arbitro. L’aiuto da parte dell’Inter, derubata, è arrivato dall’allenatore, che ha sbagliato i cambi. Se voleva togliere Perisic doveva mettere D’Ambrosio. Ma quando si ripetono più indizi fanno una prova: l’anno scorso c’è stato un rigore completamente inventato per fare andare la Juve in Champions. Quest’anno invece un rigore cercato con la lente d’ingrandimento. Forse quando mancano i colori e ci sono soltanto il bianco e nero le cose non vengono viste bene”, ha concluso.