Dumfries per ora ha deluso: l’Inter riprova il colpo in Serie A

La fase di rodaggio di Dumfries con l’Inter prosegue a rilento, così rispunta il nome di un vecchio obiettivo ormai ai ferri corti col suo club

Denzel Dumfries non si è rivelato finora il degno sostituto di Hakimi sulla fascia destra, probabilmente per un fattore di ambientamento che ne sta rallentando la crescita. Per questo motivo l’Inter potrebbe provare di accaparrarsi a gennaio una vecchia fiamma che sembrava poter vestire nerazzurro già dalla scorsa estate: Nahitan Nandez del Cagliari. Il centrocampista uruguagio ne ha abbastanza della Sardegna e vuole cambiare aria a tutti i costi, quindi spingerà affinché venga ceduto quantomeno in prestito con diritto di riscatto fissato sui 25 milioni di euro. Non ci sono altre particolari condizioni per concretizzare il trasferimento, ma sicuramente sarebbe gradito che l’Inter passasse il turno della fase a gironi di Champions League.

Calciomercato, Nandez come tornante di destra in lotta con Dumfries

La pista Nandez ha subìto nel corso del tempo qualche raffreddamento ma non si è mai spenta del tutto. La possibilità che possa vestire nerazzurro resta forte e ad Inzaghi non dispiacerebbe affatto. Per i suoi schemi, infatti, un calciatore versatile come lui potrebbe fare particolarmente comodo sulla fascia di competenza dello stesso Dumfries, col quale nascerebbe un interessante ballottaggio.