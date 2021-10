Calciomercato Inter, Insigne a zero | Annuncio a sorpresa

Resta vivo il problema rinnovo di Insigne al Napoli con l’Inter che continua a sperare ma occhio ad un’altra forte inseguitrice

Il rinnovo di contratto di Insigne con il Napoli si lascia ancora desiderare dopo mesi di allontanamenti e riavvicinamenti improvvisi, dettagli trapelati, trasferimento di residenza e voci di corridoio. Proprio tra queste voci ritorna quella dell’interessamento all’esterno azzurro da parte dell’Inter che lo aveva seguito prima di virare definitivamente su Correa nella scorsa sessione estiva di mercato, complice anche le difficoltà economiche cui il club era andato incontro. Pare superfluo ribadire come un calciatore di quel calibro sarebbe una mossa ben gradita per Inzaghi ed i suoi schemi di gioco, ma non è il solo a stimare Insigne per le sue indiscusse qualità. Tra le pretendenti spunta a sorpresa anche la Roma di Mourinho.

Venerato esplode il colpo su Insigne che spiazza l’Inter

Il giornalista Ciro Venerato ha commentato così l’interessamento della Roma su Insigne: “È molto stimato e l’anno prossimo, anche tatticamente, potrebbe aver bisogno di uno come lui. Inoltre il club giallorosso può soddisfare le sue richieste economiche”. Da queste dichiarazioni pare voler tagliare l’Inter dalla corsa al calciatore e non sarebbe il primo sgambetto che l’Inter subirebbe all’ultimo da parte di una diretta concorrente. Del resto è così che funziona il calciomercato: serve denaro per favorire l’investimento, un progetto societario ambizioso e un team di esperti che sappia fare il proprio mestiere sbaragliando le rivali. Più una società dispone di queste caratteristiche, meglio alloggia.